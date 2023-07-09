Оповещения от Киноафиши
Александр Сухов 9 июля 2023, 17:30
Оценка
Были в Костроме в начале июня 2023 года. Каждый день ходили смотреть старые добрые советские мультики и сказки. Сотрудники очень доброжелательные и отзывчивые люди, честь им и хвала. Наша внучка в полном восторге. Побольше бы таких мультиков и доброжелательных людей.
9 июля 2023, 17:30
Александр Сухов 9 июля 2023, 17:31
Оценка
Класс, молодцы!!!
9 июля 2023, 17:31
