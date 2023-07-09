Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Центральный
Александр Сухов
9 июля 2023, 17:30
Оценка
Были в Костроме в начале июня 2023 года. Каждый день ходили смотреть старые добрые советские мультики и сказки. Сотрудники очень доброжелательные и отзывчивые люди, честь им и хвала. Наша внучка в полном восторге. Побольше бы таких мультиков и доброжелательных людей.
9 июля 2023, 17:30
0
0
Ответить
Александр Сухов
9 июля 2023, 17:31
Оценка
Класс, молодцы!!!
9 июля 2023, 17:31
0
0
Ответить
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Седой и причудливый Гэндальф столетиями скрывал свою истинную суть: он — один из самых сильных в Средиземье
Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото)
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
