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Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Отзывы о кинотеатре 5 звезд
Отзывы о кинотеатре 5 звезд
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kate14062009
3 августа 2023, 13:15
Оценка
Все очень нравится, кинозалы чистые, приятно находиться. Рекомендую!)
3 августа 2023, 13:15
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Анна Пискунова
2 декабря 2023, 21:23
Оценка
очень понравился фильм хоккейные папы рекомендую.
2 декабря 2023, 21:23
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Даниил Макаров
26 августа 2024, 15:37
Оценка
Почему на 1 сентября нету
26 августа 2024, 15:37
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0
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Дмитрий Бекетов
14 октября 2024, 08:49
Оценка
кинотеатр где ничего нет, половина новинок нет зато всегда есть русские фильмы, ужасающего 3 даже не выпустили у себя, короче худший кинотеатр
14 октября 2024, 08:49
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Ирина Смирнова
2 января 2025, 18:15
Оценка
Наша семья ходит в кинотеатр часто, но в эти выходные дни с 1 по 7 января 2025 года, цены просто кошмар 450 - 550, как может сходить семья в кинотеатр.
Для сравнения в кинотеатре Центральный цены в эти же дни 180 до 250 рублей и ни чуть не хуже
2 января 2025, 18:15
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Евгений ШИханов
8 марта 2025, 23:57
Сегодня, на вечернем сеансе была объявлена пожарная тревога. Люди очень дисциплинированно покинули кинозалы. Но интересно, окончания фильмов "канули в лету" Хотя билеты стоили не дешево... Хотелось бы досмотреть фильм....
8 марта 2025, 23:57
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Александра Падун
5 августа 2025, 11:43
Оценка
кино говно, не советую ходить,персонал хамит и не соответствуют своим же требованиям.Пускают детей 8 лет на кино 16+.Говорили нам что нельзя с едой , но остальных пускали, а нас напрочь не хотели пускать
5 августа 2025, 11:43
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2 комментария
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Для сравнения в кинотеатре Центральный цены в эти же дни 180 до 250 рублей и ни чуть не хуже
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