Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Хабаровск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Хабаровска
Кинотеатры
Дружба
Расписание сеансов кинотеатра «Дружба»
Расписание сеансов кинотеатра «Дружба»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Сегодня
3
Завтра
4
вс
8
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
22:55
от 450 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
20:45
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пенелопа отказалась, но есть другая кандидатура: кто станет новой леди Уистлдаун в 5 сезоне «Бриджертонов»
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств»
Этот сериал HBO так и остался в тени «Игры престолов»: а ведь на 3 сезона у него не было ни одной слабой серии
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667