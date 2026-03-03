Пенелопа отказалась, но есть другая кандидатура: кто станет новой леди Уистлдаун в 5 сезоне «Бриджертонов»

Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств»

Этот сериал HBO так и остался в тени «Игры престолов»: а ведь на 3 сезона у него не было ни одной слабой серии

Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»

«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)

«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить

Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть

Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня

Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа

Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре