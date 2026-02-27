Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал ДК «Малинники»»

Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал ДК «Малинники»»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 вт 3 ср 4
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:00 от 150 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
16:10 от 180 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:40 от 150 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
18:10 от 200 ₽
Суздаль. 1000 лет и один день
Суздаль. 1000 лет и один день документальный 2025, Россия
2D
14:45 от 180 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
