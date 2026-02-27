Оповещения от Киноафиши
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:00
от 150 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
16:10
от 180 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
12:40
от 150 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
18:10
от 200 ₽
Суздаль. 1000 лет и один день
документальный
2025, Россия
2D
14:45
от 180 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
