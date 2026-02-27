Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Читы
Кинотеатры
Россия
Расписание сеансов кинотеатра «Россия»
Расписание сеансов кинотеатра «Россия»
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
вт
10
вт
17
вт
24
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
21:50
от 800 ₽
Анаконда
комедия
2025, США
2D
00:40
от 650 ₽
Выживший
драма, триллер
2024, США
2D
21:40
от 600 ₽
Выживший
приключения, драма
2015, США
2D, HFR
21:40
от 600 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
20:40
от 1200 ₽
23:20
от 1200 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
20:20
от 650 ₽
00:50
от 700 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
16:10
от 1200 ₽
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
13:40
от 500 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
13:20
от 500 ₽
17:35
от 650 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
15:40
от 500 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
18:30
от 1200 ₽
Мадагаскар 3
анимация, семейный
2012, США
2D, HFR
15:20
от 450 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
17:15
от 600 ₽
Примат
ужасы
2026, США
2D
23:00
от 700 ₽
01:20
от 700 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
15:15
от 500 ₽
19:30
от 650 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
13:20
от 450 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
14:05
от 600 ₽
19:35
от 600 ₽
