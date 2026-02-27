Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Россия»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 вт 10 вт 17 вт 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
21:50 от 800 ₽
Анаконда
Анаконда комедия 2025, США
2D
00:40 от 650 ₽
Выживший
Выживший драма, триллер 2024, США
2D
21:40 от 600 ₽
Выживший
Выживший приключения, драма 2015, США
2D, HFR
21:40 от 600 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
20:40 от 1200 ₽ 23:20 от 1200 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
20:20 от 650 ₽ 00:50 от 700 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
16:10 от 1200 ₽
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
13:40 от 500 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
13:20 от 500 ₽ 17:35 от 650 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
15:40 от 500 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
18:30 от 1200 ₽
Мадагаскар 3
Мадагаскар 3 анимация, семейный 2012, США
2D, HFR
15:20 от 450 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
17:15 от 600 ₽
Примат
Примат ужасы 2026, США
2D
23:00 от 700 ₽ 01:20 от 700 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
15:15 от 500 ₽ 19:30 от 650 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
13:20 от 450 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
14:05 от 600 ₽ 19:35 от 600 ₽
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
