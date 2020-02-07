Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Чита, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Читы
Кинотеатры
Россия
Отзывы о кинотеатре Россия
Отзывы о кинотеатре Россия
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Россия
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
murzina-ma3635
7 февраля 2020, 14:28
Оценка
Хотелось бы высказать впечатление от посещения кинотеатра Россия. Вчера с коллегами ходили на премьеру Харли Квинн. С нетерпением ждали премьеру, но всё впечатление испортилось с самого начала. Задержка фильма была не на 5- 10 мин., что считалось бы хоть как то приемлемо т.к. понимаем кинотеатр новый и тем более премьера, НО НАШЕ ОЖИДАНИЕ ЗАТЯНУЛОСЬ НА 30 МИНУТ!!!! настроение на просмотр было испорчено, как у меня и моих коллег, так и у всех присутствующих в зале !!!
7 февраля 2020, 14:28
0
0
Ответить
Jul Tru
17 февраля 2020, 16:52
Оценка
Были в зале N3 на первом ряду. Это вообще убийство шейных позвонков. Те кто сконструировал этот зал, попробовал бы сам посмотреть на этот экран, который находится выше поля зрения. Людям с остеохондрозом противопоказан первый ряд в этом зале. Это испортило просмотр фильма, просто хотелось взять и уйти. Смотреть на экран невозможно, так как он находится выше поля зрения и в 4-5 метрах от 1 ряда.
17 февраля 2020, 16:52
0
0
Ответить
stels-66
16 марта 2024, 14:59
Оценка
Посетили данный кинотеатр, зал №3. Смотреть на экран даже с 4 ряда невозможно. Но особенно возмутил уровень звука: очень громкий, долбит по голове. Хочется пожелать администрации и кинооператорам, которые не могут настроить комфортный для зрителей уровень звука, самим два часа посидеть в этом малюсеньком зале и прочувствовать на себе эту "гестаповскую" пытку! Хотелось встать и уйти. Больше ни ногой в это заведение, ни за какие коврижки!
16 марта 2024, 14:59
1
0
Ответить
Александр коновалов
2 января 2026, 07:29
Оценка
5 в одном на хорошем уровне все!!!
2 января 2026, 07:29
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Комета
3 комментария
Центавр
7 комментариев
Бригантина
2 комментария
Ликерка синема
4 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Тоже 90-е, но уже не про пацанов со двора: новинка «Коммерсант» с Петровым основана на реальной истории банкира в тюрьме
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
Меглин выжил, маньяки в психушке — будет ли 4 сезон «Метода» с Хабенским?
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail