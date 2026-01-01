Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Читы
Кинотеатры
Россия
Кинотеатр Россия (Чита) на карте
Кинотеатр Россия (Чита) на карте
Кинотеатр Россия (Чита) на карте
Кинотеатры рядом
1.3
км
Кинозал на Островского
ул. Николая Островского, 56
5
1.5
км
Ликерка синема
ул. Чкалова, 149
5
1.7
км
Бригантина
Ангарская, 44
5
1.7
км
Удокан
ул. Ленина, 79
5
2.1
км
Центавр
Амурская, 69
5
3
км
Комета
ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
5
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
