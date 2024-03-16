Кинотеатр «Россия» находится на пересечении улиц им. Бутина и Новобульварной.

Комплекс ориентирован на семейный отдых. Система закусочных, включающая кафетерий быстрого питания «Папанов бар», ресторан «Грилевич», кофейни и кинобар, с радостью накормят гостей, при этом для малышей свои услуги предоставит страна чудес «Динозаврия». Ну, и сердце комплекса — кинотеатр.

Четыре кинозала с передовым кинооборудованием канадской фирмы Christie: ультравысоким разрешением изображения 4К, системой звука Dolby Atmos, которая позволяет зрителю услышать, как перемещается звук, и тем самым полностью погрузиться в атмосферу фильма.

В кинокомплексе созданы особые условия для людей с ограниченными возможностями передвижения, включая выделенные места в зрительном зале. Также, благодаря системам Dolby Fidelio и Dolby® CaptiView, слабослышащим и слабовидящим зрителям предоставится возможность полноценного просмотра кинофильмов.

Один из залов оборудован раскладывающимися креслами и боковыми столиками для более комфортного просмотра киносеансов. Пара соседних кресел лёгким движением руки превращается в удобный диванчик. В этом зале 24 парных кресла или 12 диванов. В кинокомплексе есть гардероб.

Приглашаем жителей и гостей города провести время в нашей компании гарантированно интересно, комфортно и со вкусом.