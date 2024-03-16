Оповещения от Киноафиши
Чита
Адрес
г. Чита, ул. Бутина, 66
Показать на карте
Телефон

99-66-66 / информатор и кассы

Позвонить
Билеты от 450 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Россия»  находится на пересечении улиц им. Бутина и Новобульварной.

Комплекс ориентирован на семейный отдых. Система закусочных, включающая кафетерий быстрого питания «Папанов бар», ресторан «Грилевич», кофейни и кинобар, с радостью накормят гостей, при этом для малышей свои услуги предоставит страна чудес «Динозаврия». Ну, и сердце комплекса — кинотеатр.

Четыре кинозала с передовым кинооборудованием канадской фирмы Christie: ультравысоким разрешением изображения 4К, системой звука Dolby Atmos, которая позволяет зрителю услышать, как перемещается звук, и тем самым полностью погрузиться в атмосферу фильма.

В кинокомплексе созданы особые условия для людей с ограниченными возможностями передвижения, включая выделенные места в зрительном зале. Также, благодаря системам Dolby Fidelio и Dolby® CaptiView, слабослышащим и слабовидящим зрителям предоставится возможность полноценного просмотра кинофильмов.

Один из залов оборудован раскладывающимися креслами и боковыми столиками для более комфортного просмотра киносеансов. Пара соседних кресел лёгким движением руки превращается в удобный диванчик. В этом зале 24 парных кресла или 12 диванов. В  кинокомплексе есть гардероб.

Приглашаем жителей и гостей города провести время в нашей компании гарантированно интересно, комфортно и со вкусом.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Есть сканнер билетов
Есть терминал распечатки билетов
Dolby Atmos
VIP
Диваны
4K
Парковка
7.9
12 голосов
Билеты от 450 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Россия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
21:50 от 800 ₽ ...
Анаконда
Анаконда
Сегодня 1 сеанс
00:40 от 650 ₽ ...
Выживший
Выживший
Сегодня 1 сеанс
21:40 от 600 ₽ ...
Выживший
Выживший
Сегодня 1 сеанс
21:40 от 600 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

stels-66 16 марта 2024, 14:59
Посетили данный кинотеатр, зал №3. Смотреть на экран даже с 4 ряда невозможно. Но особенно возмутил уровень звука: очень громкий, долбит по голове.… Читать дальше…
murzina-ma3635 7 февраля 2020, 14:28
Хотелось бы высказать впечатление от посещения кинотеатра Россия. Вчера с коллегами ходили на премьеру Харли Квинн. С нетерпением ждали премьеру, но… Читать дальше…
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Россия

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
21:50 от 800 ₽
Анаконда
Анаконда комедия 2025, США
2D
00:40 от 650 ₽
Выживший
Выживший драма, триллер 2024, США
2D
21:40 от 600 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
