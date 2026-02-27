Оповещения от Киноафиши
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
13:40
от 500 ₽
17:35
от 500 ₽
21:25
от 570 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
23:15
от 420 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
13:00
от 480 ₽
19:55
от 550 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
13:55
от 500 ₽
16:45
от 500 ₽
19:35
от 570 ₽
22:25
от 570 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:30
от 250 ₽
18:00
от 420 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
12:45
от 420 ₽
15:40
от 420 ₽
20:30
от 490 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:50
от 320 ₽
11:20
от 320 ₽
12:25
от 420 ₽
16:50
от 420 ₽
19:00
от 490 ₽
21:10
от 490 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
22:10
от 420 ₽
Мангул
триллер, драма
2025, Россия
2D
22:35
от 420 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:20
от 380 ₽
11:05
от 380 ₽
11:50
от 380 ₽
13:20
от 480 ₽
14:10
от 480 ₽
15:10
от 480 ₽
16:30
от 480 ₽
17:30
от 480 ₽
18:50
от 550 ₽
19:50
от 550 ₽
21:15
от 550 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
15:45
от 350 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
14:35
от 350 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
22:55
от 420 ₽
Человек-бензопила. Фильм
аниме
2026, Япония
2D
18:05
от 420 ₽
