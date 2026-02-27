Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Mori Cinema»

Расписание сеансов кинотеатра «Mori Cinema»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 вт 10 вт 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
13:40 от 500 ₽ 17:35 от 500 ₽ 21:25 от 570 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:15 от 420 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
13:00 от 480 ₽ 19:55 от 550 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
13:55 от 500 ₽ 16:45 от 500 ₽ 19:35 от 570 ₽ 22:25 от 570 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:30 от 250 ₽ 18:00 от 420 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:45 от 420 ₽ 15:40 от 420 ₽ 20:30 от 490 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:50 от 320 ₽ 11:20 от 320 ₽ 12:25 от 420 ₽ 16:50 от 420 ₽ 19:00 от 490 ₽ 21:10 от 490 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
22:10 от 420 ₽
Мангул
Мангул триллер, драма 2025, Россия
2D
22:35 от 420 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:20 от 380 ₽ 11:05 от 380 ₽ 11:50 от 380 ₽ 13:20 от 480 ₽ 14:10 от 480 ₽ 15:10 от 480 ₽ 16:30 от 480 ₽ 17:30 от 480 ₽ 18:50 от 550 ₽ 19:50 от 550 ₽ 21:15 от 550 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
15:45 от 350 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
14:35 от 350 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
22:55 от 420 ₽
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм аниме 2026, Япония
2D
18:05 от 420 ₽
