Скидки в кинотеатрах Череповца

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Череповца, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Владельцам карт / Победа

Владельцам карт, участвующих в партнерской программе, предоставляется скидка 5%. Подробности можно уточнить в кассе кинотеатра.

Владельцам карт
Коллективные посещения / Победа

Цена билетов при групповом посещении детьми (школьники) от 10 человек (1 сопровождающий бесплатно) - от 80 до 150 рублей. Подробности уточняйте по телефону или на сайте кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Победный будень / Победа

В среду все билеты на любой фильм, сеанс и любое место по 120 руб весь день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Старшему поколению посвящается / Победа

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам (при наличии действующих документов, пенсионного или ветеранского удостоверений) стоимость билета по 120 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам Ветеранам ВОВ
Все лучшее - детям / Победа

Дети в возрасте до 5 лет (включительно) посещают кинотеатр бесплатно (без предоставления места). Для детей в возрасте до 13 лет (включительно) цена билета снижена на 30 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
День рождения / Победа

Гость. в свой день рождения, может получить бесплатно 1 (один) билет на любой киносеанс (при условии, что на этот сеанс уже куплен хотя бы один билет за полную стоимость). Действует только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
