Скидки в кинотеатрах Череповца

Владельцам карт / Победа Владельцам карт, участвующих в партнерской программе, предоставляется скидка 5%. Подробности можно уточнить в кассе кинотеатра.

Коллективные посещения / Победа Цена билетов при групповом посещении детьми (школьники) от 10 человек (1 сопровождающий бесплатно) - от 80 до 150 рублей. Подробности уточняйте по телефону или на сайте кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Победный будень / Победа В среду все билеты на любой фильм, сеанс и любое место по 120 руб весь день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Старшему поколению посвящается / Победа Пенсионерам, ветеранам, инвалидам (при наличии действующих документов, пенсионного или ветеранского удостоверений) стоимость билета по 120 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Все лучшее - детям / Победа Дети в возрасте до 5 лет (включительно) посещают кинотеатр бесплатно (без предоставления места). Для детей в возрасте до 13 лет (включительно) цена билета снижена на 30 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.