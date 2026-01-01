Оповещения от Киноафиши
Комсомолец
ул. Максима Горького, 22а
900 метров
Рояль-Вио
ул. Милютина, 7
1.4 км
Победа
ул. Архангельская, 70
4.3 км
Mori Cinema
ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
4.4 км
Шторм
ул. Беляева, 69
5.6 км
Центр Кино
ул. К.Маркса, 143
65 км
Центр культурного развития
ул. Гагарина, 98
84.9 км
Юбилейный
ул. Преображенского, 23
99.3 км
КИНО Белозерск
Советский просп., 52
100 км
Синема Стар Рио
Окружное шоссе, 12, ТРЦ «РИО», 2 этаж
109 км
1000 и 1 фильм
ул. Гагарина, 6а, Областной научно-методический центр культуры
111 км
Синема Парк Мармелад
Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
112 км
