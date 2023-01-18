Кинотеатр «MoriCinema» в городе Череповецке основался в торговом центре «Июнь» по адресу, ул. Годовикова, 37.

Мультиплекс открылся в 2010 году и вмещает в себя семь зрительных залов. Общее количество посадочных мест – 1011. Каждый зал кинотеатра оборудован современным многоканальным звуком DolbyDigitalSurround EX и кинопроекционной системой. Благодаря новому техническому оборудованию фильмы можно просматривать в 2D и в 3D формате.

Все кинозалы оснащены широкоформатным экраном и креслами повышенной комфортности. Плавающие экраны помогают достичь реалистичности изображения и невероятной четкости.

