Mori Cinema

Mori Cinema

Череповец
Адрес
г. Череповец, ул. Годовикова, 37, ТРЦ «Июнь»
Билеты от 250 ₽
Сеть

MORI CINEMA
ТРК
Расположен в ТРЦ «Июнь»

О кинотеатре

Кинотеатр «MoriCinema» в городе Череповецке основался в торговом центре «Июнь» по адресу, ул. Годовикова, 37.

Мультиплекс открылся в 2010 году и вмещает в себя семь зрительных залов. Общее количество посадочных мест – 1011. Каждый зал кинотеатра оборудован современным многоканальным звуком DolbyDigitalSurround EX и кинопроекционной системой. Благодаря новому техническому оборудованию фильмы можно просматривать в 2D и в 3D формате.

Все кинозалы оснащены широкоформатным экраном и креслами повышенной комфортности. Плавающие экраны помогают достичь реалистичности изображения и невероятной четкости.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «MoriCinema» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
Есть терминал распечатки билетов
Парковка
Расписание сеансов в кинотеатре Mori Cinema
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 3 сеанса
13:40 от 500 ₽ 17:35 от 500 ₽ 21:25 от 570 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
23:15 от 420 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 2 сеанса
13:00 от 480 ₽ 19:55 от 550 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 4 сеанса
13:55 от 500 ₽ 16:45 от 500 ₽ 19:35 от 570 ₽ 22:25 от 570 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

beatbit 18 января 2023, 18:03
Имел честь посмотреть "Аватар-2". Фильм тянет на слабую - 4. Ожидал большего,но что есть - то есть. Тем более копия пиратская. Со звуком… Читать дальше…
Вика Попова 18 декабря 2024, 18:19
18 декабря делала покупку билетов на сегодняшний сеанс Гарри .
У кассира Валерии спросила про акцию день рождения .
Также спросила про комбо среду… Читать дальше…
Фильмы в кинотеатре Mori Cinema

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
13:40 от 500 ₽ 17:35 от 500 ₽ 21:25 от 570 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:15 от 420 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
13:00 от 480 ₽ 19:55 от 550 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
