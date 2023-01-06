Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Череповец, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Череповца
Кинотеатры
Mori Cinema
Отзывы о кинотеатре Mori Cinema
Отзывы о кинотеатре Mori Cinema
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Mori Cinema
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оля Цыплакова
6 января 2023, 19:54
Оценка
Кинотеатр хороший, но есть один минус нет гардероба
6 января 2023, 19:54
0
0
Ответить
beatbit
18 января 2023, 18:03
Оценка
Имел честь посмотреть "Аватар-2". Фильм тянет на слабую - 4. Ожидал большего,но что есть - то есть. Тем более копия пиратская. Со звуком проблемы иногда возникают..
Впрочем я не об этом.В рекламе( в том числе и в вашей афише) сказано ,что цена билета на этот фильм- 400р. Ага,разбежались! Цена - 600 р . и ниже нет. Когда мы на кассе (она же и буфет) пытались выяснить в чем дело, нам скромно ответили,что там на верху(указали пальцем на потолок) лучше знают о ценах , и соваться туда не стоит. Кстати, в этом же буфете (если можно так выразиться) кроме попкорна и различных соков(порядка 20 видов) больше нет ничего, даже мороженое и то отсутствует.
....А вы бы видели какие билеты нам выдали....В которых ,если что-то рассмотреть, нужно идти с лупой.И впечатление такое ,что напечатаны они на туалетной бумаге.
Не верите? Сходите и посмотрите.Раньше данный кинотеатр радовал во всем, сейчас я больше туда не ходок.Уж,извините.
18 января 2023, 18:03
1
0
Ответить
Виктория Бестужева
2 апреля 2023, 16:51
Оценка
Купили билеты на фильм ужасов ,,Улыбка\" а показали по факту мультик ,, Секрет Коко\".
2 апреля 2023, 16:51
0
0
Ответить
Савелий Коншин
14 июня 2023, 18:34
Оценка
Ужасный персонал,купили билеты и потом два часа ждали фильм и нас не впустили
Ужас просто ужас😔😡😡
14 июня 2023, 18:34
0
0
Ответить
evgeniyplac
19 июня 2024, 11:25
Оценка
Самый лучший на сегодняшний день в Череповце в плане того,что идут все фильмы которых нет в других кинотеатрах. Живу в 5 минутах от кинотеатра Победа и приходится ездить в Мори Синема так как в Победе не показывают всего,что идёт в прокате к сожалению 🥹
19 июня 2024, 11:25
0
0
Ответить
Алина Чукина
21 октября 2024, 17:06
Оценка
В зале грязно нет гардероба, очень неудобно сидеть с куртками
21 октября 2024, 17:06
0
0
Ответить
Вика Попова
18 декабря 2024, 18:19
Оценка
18 декабря делала покупку билетов на сегодняшний сеанс Гарри .
У кассира Валерии спросила про акцию день рождения .
Также спросила про комбо среду , на какие фильмы она распространяется. Кассир мне отказала .
Я не закончила покупку , находилась в кассовой зоне .
Кассиров было двое и на момент моего покупки были только я и кассир. Мне пришлось разыскивать кассира по залу , она беседовала с коллегой в зоне бара.
Я обратилась к администратору Любовь. Она вместо решения , стала обвинять меня . Сказала что никто никогда не жаловался здесь на сервис.Благодарю за испорченный вечер и день рождения.
Не рекомендуется однозначно.
К индустрии развлечений это заведение не имеет никакого отношения.
18 декабря 2024, 18:19
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Победа
3 комментария
Шторм
4 комментария
Комсомолец
1 комментарий
Рояль-Вио
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
Меглин выжил, маньяки в психушке — будет ли 4 сезон «Метода» с Хабенским?
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Впрочем я не об этом.В рекламе( в том числе и в вашей афише) сказано ,что цена билета на этот фильм- 400р. Ага,разбежались! Цена - 600 р . и ниже нет. Когда мы на кассе (она же и буфет) пытались выяснить в чем дело, нам скромно ответили,что там на верху(указали пальцем на потолок) лучше знают о ценах , и соваться туда не стоит. Кстати, в этом же буфете (если можно так выразиться) кроме попкорна и различных соков(порядка 20 видов) больше нет ничего, даже мороженое и то отсутствует.
....А вы бы видели какие билеты нам выдали....В которых ,если что-то рассмотреть, нужно идти с лупой.И впечатление такое ,что напечатаны они на туалетной бумаге.
Не верите? Сходите и посмотрите.Раньше данный кинотеатр радовал во всем, сейчас я больше туда не ходок.Уж,извините.
Ужас просто ужас😔😡😡
У кассира Валерии спросила про акцию день рождения .
Также спросила про комбо среду , на какие фильмы она распространяется. Кассир мне отказала .
Я не закончила покупку , находилась в кассовой зоне .
Кассиров было двое и на момент моего покупки были только я и кассир. Мне пришлось разыскивать кассира по залу , она беседовала с коллегой в зоне бара.
Я обратилась к администратору Любовь. Она вместо решения , стала обвинять меня . Сказала что никто никогда не жаловался здесь на сервис.Благодарю за испорченный вечер и день рождения.
Не рекомендуется однозначно.
К индустрии развлечений это заведение не имеет никакого отношения.
Авторизация по e-mail