Кинотеатр «Огни» в Барнауле расположен по адресу улица Антона Петрова, 219б, в одноименном торгово-развлекательном центре.

Большое помещение вмещает в себя пять залов на 740 мест. Кинобар предлагает своим гостям большой ассортимент сладких десертов, закусок и прохладительных напитков. Для детей в баре имеются кондитерские изделия. Каждый зрительный зал оснащен самой современной кинопроекционной системой.

Просторное фойе предусматривает мягкие комфортабельные кресла и диваны, где гости могут присесть и отдохнуть.