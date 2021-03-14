Оповещения от Киноафиши
Огни

Огни

Барнаул
Адрес
г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
Телефон

+7 (3852) 22-32-42 / автоинформатор

Билеты от 320 ₽
Сеть

Киномир

О кинотеатре

Кинотеатр «Огни» в Барнауле расположен по адресу улица Антона Петрова, 219б, в одноименном торгово-развлекательном центре. 

Большое помещение вмещает в себя пять залов на 740 мест. Кинобар предлагает своим гостям большой ассортимент сладких десертов, закусок и прохладительных напитков. Для детей в баре имеются кондитерские изделия. Каждый зрительный зал оснащен самой современной кинопроекционной системой.

Просторное фойе предусматривает мягкие комфортабельные кресла и диваны, где гости могут присесть и отдохнуть.

Бар
Парковка
8.7
32 голоса
Билеты от 320 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Огни
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 3 сеанса
12:15 от 400 ₽ 14:10 от 440 ₽ 16:05 от 440 ₽ ...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
14:30 от 500 ₽ 18:05 от 500 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
21:55 от 440 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
19:20 от 440 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Влад Никитеев 14 марта 2021, 15:30
Отличный кинотеатр
Ксения Балакина 2 октября 2025, 21:58
Очень хотела посмотреть фильм ,, Август", - посмотрела... Вопрос...? Почему такое отношение персонала? Почему ещё на кассе дают… Читать дальше…
32 голоса
Скидки в кинотеатре
Детям до 3-х лет

Детям до 3-х лет посещение кинотеатра - бесплатно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Фильмы в кинотеатре Огни

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
12:15 от 400 ₽ 14:10 от 440 ₽ 16:05 от 440 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
14:30 от 500 ₽ 18:05 от 500 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
21:55 от 440 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
