Расписание сеансов кинотеатра «Огни»

Расписание сеансов кинотеатра «Огни»

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
15:00 от 400 ₽ 17:10 от 420 ₽ 19:20 от 440 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:10 от 500 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
21:30 от 430 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
18:55 от 440 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
16:45 от 420 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
13:00 от 380 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:50 от 350 ₽ 15:50 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:35 от 400 ₽ 21:25 от 430 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:05 от 380 ₽ 16:05 от 420 ₽ 19:30 от 440 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
21:45 от 430 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:00 от 380 ₽ 13:35 от 380 ₽ 16:55 от 420 ₽ 19:10 от 440 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
14:10 от 400 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
14:50 от 400 ₽ 17:35 от 440 ₽ 21:35 от 430 ₽
