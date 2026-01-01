Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Огни (Барнаул) на карте Вся информация о кинотеатре
Кинотеатры рядом

2.1 км
Европа Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
5
2.8 км
FORMULA ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
5
3.9 км
Галактика просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
5
4.1 км
Арена Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
5
4.4 км
Pioneer Cinema просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
5
4.5 км
Мир пл. Победы, 1
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
