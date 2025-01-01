Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Премьеры Премьеры 2026 Премьеры августа 2026

Премьеры фильмов августа 2026 года

Все 2025 2026 2027
Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
13 августа 2026
Смешарики. Сквозь вселенные
фантастика, приключения 2026, Россия
Все 2025 2026 2027
Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пила Х
Пила Х
2023, США, криминал, драма, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
7 мощных мини-сериалов Netflix, которые можно проглотить за выходные — и не пожалеть ни минуты: осталось только нажать «play»
Фиолетовый платок, который все испортил: в «Великолепном веке» красиво — но историки хватаются за голову
От режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда»: вышел новый трейлер самой жестокой экранизации Кинга (один шаг — и ты труп)
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше