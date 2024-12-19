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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Киргизия

Рейтинг киргизских фильмов

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Самые ожидаемые фильмы
426
Аватар 4 17 декабря 2026
394
Аватар 3 19 декабря 2024
257
Форсаж 10 18 мая 2023
196
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
164
Флэш 22 июня 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.8
Патхан
9.2
Чебурашка
9.1
Аватар 2: Путь воды
9.1
Спасти планету
9.1
Кобра
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
BTS: Yet to Come in Cinemas
9.2
Чебурашка
9.1
Аватар 2: Путь воды
9.0
Зеленая миля
9.0
Кот в сапогах 2: Последнее желание
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