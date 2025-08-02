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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Иран Драма

Рейтинг иранских фильмов в жанре драма

Мусорный город 6.1
1 Мусорный город
драма 2022, Иран
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