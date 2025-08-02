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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 1937

Рейтинг фильмов в жанре драма 1937 года

Великая иллюзия 8.3
1 Великая иллюзия
драма, военный 1937, Франция
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Отважные капитаны 8.2
2 Отважные капитаны
приключения, драма, семейный 1937, США
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Бальная записная книжка 7.9
3 Бальная записная книжка
драма 1937, Франция
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Потерянный горизонт 7.9
4 Потерянный горизонт
приключения, криминал, драма, фэнтези 1937, США
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Кид Гэлэхэд 7.7
5 Кид Гэлэхэд
криминал, драма, нуар 1937, США
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Белоснежка и семь гномов 7.7
6 Белоснежка и семь гномов
семейный, анимация, сказка, драма, мюзикл 1937, США
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Билеты
Звезда родилась 7.6
7 Звезда родилась
драма 1937, США
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Петр Первый 7.5
8 Петр Первый
биография, военный, драма 1937, СССР
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Ураган 7.5
9 Ураган
боевик, драма, мелодрама 1937, США
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