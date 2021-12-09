В какой деревне снимали сериал «Жуки»?

Наш ответ:

В роли вымышленной деревни Жуки из одноименного сериала ТНТ выступили Нижние Подгоричи, расположенные в Перемышльском районе Калужской области. После премьеры шоу деревня стала популярной не только среди туристов, но и среди киношников – исполнитель одной из главных ролей Максим Лагашкин рассказал в интервью, что параллельно с ними в Нижних Подгоричах начали снимать еще несколько проектов. Перерыв между съемками первого и второго сезонов составил почти два года, за это время в деревне произошли некоторые изменения – например, на месте, где раньше находился дом участкового Маслова, построили современное многоэтажное здание.