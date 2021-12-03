Меню
Сколько серий и сезонов в российском сериале «Аз воздам»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Сериал состоит из 1 сезона (4 серии). Действие его разворачивается в небольшом провинциальном городе. Главный герой Игорь Снегирев работает школьным учителем, вместе с любимой женой Дашей он ожидает появления на свет первенца. Счастливая жизнь Игоря рушится в то мгновение, когда Дарья погибает под колесами автомобиля. Несмотря на то что в трагедии был виноват водитель, дело закрывают – ведь за рулем находился влиятельный в городе бизнесмен. Единственную улику, доказывающую его вину, уничтожают. Однако Игорь не намерен оставлять дело просто так – он разрабатывает план мести за гибель жены и неожиданного сына…

Главные роли в проекте исполнили Яков Шамшин, Любовь Виролайнен, Алексей Нилов.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

