Сколько серий и сезонов в российском сериале «Аз воздам»?

Сериал состоит из 1 сезона (4 серии). Действие его разворачивается в небольшом провинциальном городе. Главный герой Игорь Снегирев работает школьным учителем, вместе с любимой женой Дашей он ожидает появления на свет первенца. Счастливая жизнь Игоря рушится в то мгновение, когда Дарья погибает под колесами автомобиля. Несмотря на то что в трагедии был виноват водитель, дело закрывают – ведь за рулем находился влиятельный в городе бизнесмен. Единственную улику, доказывающую его вину, уничтожают. Однако Игорь не намерен оставлять дело просто так – он разрабатывает план мести за гибель жены и неожиданного сына…
Главные роли в проекте исполнили Яков Шамшин, Любовь Виролайнен, Алексей Нилов.
