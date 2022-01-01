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Вера Шпак

Вера Шпак
Вера Шпак
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Дата рождения
6 февраля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Минск, СССР (Беларусь)
Рост
173 см
Биография Веры Шпак

Вера Шпак родилась 6 февраля 1989 года в столице Белоруссии — Минске. Семья девочки не была связана с киноиндустрией: отец работал педагогом в местном радиотехническом университете, мама была зубным врачом. Вера росла артистичным ребенком: любила красиво одеваться, танцевала и пела песенки перед зеркалом. Видя творческие способности дочери, мама отвела ее в местный Театр эстрадной песни, в котором Вера стала солисткой.

В 15 лет Вере попалась книга Олега Табакова. После прочтения у девушки проснулось непреодолимое желание стать актрисой, однако мечта казалась неосуществимой, и Вера стала студенткой Минского института иностранных языков. Однако после третьего курса девушка разочаровалась в сделанном выборе, переехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ, в мастерскую Константина Райкина.

Уже на втором курсе молодая актриса впервые вышла на сцену Театра имени Пушкина. Однако, окончив институт, она уехала в Санкт-Петербург, воспользовавшись приглашением режиссера Валерия Фокина, и начала работать в Александринском академическом театре.

Дебют Веры на экране состоялся в 2011 году – в телепроекте «Команда 8». Одной из самых лучших и важных стала для начинающей актрисы роль журналистки Насти Журавлевой в фильме «Временно недоступен». Ее напарниками по съемкам стали такие мэтры кино, как Михаил Хлебородов, Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев.

Из-за плотного графика съемок у Веры почти нет времени на личную жизнь. Однако у нее есть парень, которого Шпак старательно прячет от любопытных глаз. Известно, что молодой человек имеет отношение к миру театра, но актером не является.

Интересные факты о Вере Шпак
  • Отучившись три года на инязе, Вера переехала в Петербург, где познакомилась с выпускницей местной театральной академии. Именно она успешно подготовила будущую актрису для поступления в Школу-студию МХАТ;
  • Вера вспоминает, что в институте один из мастеров часто повторял слова: «Не впускай зло в себя». Позже это стало жизненным кредо актрисы;
  • На съемках картины «Временно недоступен» Вера очень нервничала из-за звездного состава актеров. Девушку поддерживала ее сестра Надежда. На этом проекте она работала ассистентом по актерам.
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