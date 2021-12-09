Меню
Кто такая Надя в сериале «Большое небо»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Надежда – воспитательница детского сада и любовница заместителя начальника авиаотряда Виктора Коробейникова. Роль Нади в сериале исполнила выпускница ГИТИСа Ирина Ефремова. Она родилась в семье, далекой от мира искусства – отец работал на заводе, мама на фабрике, не удивительно, что желание дочери стать актрисой они восприняли без энтузиазма. Вопреки сомнениями родителей, Ирина поступила в ГИТИС со второй попытки. В 2003 году Ефремова окончила мастерскую П. Холмского и сразу же была приглашена в труппу Государственного театра киноактера (ныне – Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).

Востребована актриса и в кино – в ее творческом багаже главные роли в фильмах и сериалах «Дар Божий» (2007), «Погоня за тенью» (2010), «Старший следователь» (2019) и другие.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

