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Мария Свирид
Mariya Svirid
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Мария Свирид
Мария Свирид
Mariya Svirid
Дата рождения
23 апреля 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
В каком театре играет
Театр Эстрады
Театр Гоголя
Ленком Марка Захарова
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Биография Марии Свирид
Родилась 23 апреля 1996 года. Москва, Россия.
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Популярные фильмы
7.6
Большое небо
(2021)
7.2
Метод
(2015)
5.5
Чужой дед
(2017)
Фильмография Марии Свирид
Замуж по расчету
мелодрама, драма
2026, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
Большое небо
драма, мелодрама
2021, Россия
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•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Живая мина
детектив, криминал
2019, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Зинка-москвичка
мелодрама, мини-сериал
2018, Россия
4.4
Живой
боевик, криминал, детектив
2018, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.5
Чужой дед
Chuzhoy ded
драма
2017, Россия
7.2
Метод
драма, криминал, триллер
2015, Россия
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Другие проекты Марии Свирид
16+
Маяковский
Билеты
16+
Лев зимой
Билеты
18+
Жизнь на бис
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