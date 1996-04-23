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Мария Свирид
Мария Свирид Mariya Svirid
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Мария Свирид

Mariya Svirid

Дата рождения
23 апреля 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой триллеров
В каком театре играет

Биография Марии Свирид

Родилась 23 апреля 1996 года. Москва, Россия.

Популярные фильмы

Большое небо 7.6
Большое небо (2021)
Метод 7.2
Метод (2015)
Чужой дед 5.5
Чужой дед (2017)

Фильмография Марии Свирид

Замуж по расчету
Замуж по расчету
мелодрама, драма 2026, Россия
Большое небо 7.6
Большое небо
драма, мелодрама 2021, Россия
Живая мина
Живая мина
детектив, криминал 2019, Россия
Зинка-москвичка
Зинка-москвичка
мелодрама, мини-сериал 2018, Россия
Живой 4.4
Живой
боевик, криминал, детектив 2018, Россия
Чужой дед 5.5
Чужой дед Chuzhoy ded
драма 2017, Россия
Метод 7.2
Метод
драма, криминал, триллер 2015, Россия
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Другие проекты Марии Свирид
Маяковский
16+

Маяковский

Билеты
Лев зимой
16+

Лев зимой

Билеты
Жизнь на бис
18+

Жизнь на бис

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