Где снимали российский сериал «За час до рассвета»?

Съемки детективной драмы с Константином Хабенским в главной роли проходили в Твери. Основной съемочной локацией стал историко-архитектурный комплекс «Двор Пролетарки», построенный в конце XIX – начале ХХ века. Несмотря на то что на территории комплекса снимался практически весь сериал, создателям удалось организовать пространство так, чтобы у зрителей возникло ощущение, будто действие разворачивается в целом городе со множеством улиц и переулков. В массовке снимались местные жители, среди них, например, 14-летний тверичанин Никита Арсеньев.
Юноша сыграл в сериале эпизодическую роль солдата. Его отец Александр тоже принял участие в съемках.
