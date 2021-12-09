Меню
Где снимали 3-й сезон «Содержанок»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Третий сезон «Содержанок», как и два предыдущих, снимали в Москве. Создатели проекта продолжили сотрудничать с заведениями загородного комплекса «Барвиха Luxury Village», именно в его интерьерах был снят ряд сцен. Режиссером заключительного сезона, получившего название «Содержанки. Развязка», стал Юрий Мороз – отец исполнительницы роли Лены Широковой Дарьи Мороз. Сама же Дарья выступила в роли продюсера. Обновился и каст проекта – к нему присоединились Виктория Толстоганова, Сергей Гилев, Светлана Устинова и другие актеры.

Финальный сезон, в котором раскрываются все тайны героев, получил смешанные отзывы критиков и зрителей.

 

Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
