Где снимали 3-й сезон «Содержанок»?

Третий сезон «Содержанок», как и два предыдущих, снимали в Москве. Создатели проекта продолжили сотрудничать с заведениями загородного комплекса «Барвиха Luxury Village», именно в его интерьерах был снят ряд сцен. Режиссером заключительного сезона, получившего название «Содержанки. Развязка», стал Юрий Мороз – отец исполнительницы роли Лены Широковой Дарьи Мороз. Сама же Дарья выступила в роли продюсера. Обновился и каст проекта – к нему присоединились Виктория Толстоганова, Сергей Гилев, Светлана Устинова и другие актеры.
Финальный сезон, в котором раскрываются все тайны героев, получил смешанные отзывы критиков и зрителей.
