Где проходили съемки сериала «Хозяйка горы» (2020)?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Действие сериала «Хозяйка горы», снятого по заказу телеканала «Россия 1», разворачивается 1990-х годах на территории вымышленного шахтерского поселка Каменный. По признанию режиссера Екатерины Двигубской, подходящую натуру искали долго и нашли нужные места в Белоруссии. Каменный снимали в Минске и пригородных Мачулищах, а также в небольшом белорусском городке Усяже. Также съемочная география сериала включила Гродненскую и Брестскую области, в том числе знаменитые меловые озера, которые за свою бирюзовую воду и белый песок получили звание «белорусских Мальдив».

Некоторые сцены сняли в Республике Адыгее.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

