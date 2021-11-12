Где проходили съемки сериала «Хозяйка горы» (2020)?

Действие сериала «Хозяйка горы», снятого по заказу телеканала «Россия 1», разворачивается 1990-х годах на территории вымышленного шахтерского поселка Каменный. По признанию режиссера Екатерины Двигубской, подходящую натуру искали долго и нашли нужные места в Белоруссии. Каменный снимали в Минске и пригородных Мачулищах, а также в небольшом белорусском городке Усяже. Также съемочная география сериала включила Гродненскую и Брестскую области, в том числе знаменитые меловые озера, которые за свою бирюзовую воду и белый песок получили звание «белорусских Мальдив».
Некоторые сцены сняли в Республике Адыгее.
