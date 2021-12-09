Будут ли снимать продолжение сериала «Большое небо» (2018)?

В настоящее время информации о продолжении сериала нет. Однако вполне возможно, что на волне успеха у зрителей создатели примут решение снять второй сезон. Напомним, сериал «Большое небо», снятый в 2018 году, вышел на Первом канале летом 2021 года. В центре сюжета – два молодых летчика, оказавшихся на службе в небольшом сибирском городе. Сергей Ющенко – скромный и интеллигентный парень – не сразу находит общий язык со своим командиром Виктором Чертковым. Однако со временем летчики становятся лучшими друзьями. Нежданно-негаданно Сергей влюбляется в жену товарища, а Виктор, в свою очередь, обращает внимание на сестру друга Ксению…
В главных ролях – Станислав Бондаренко, Алексей Демидов, Мария Свирид и Светлана Смирнова-Марцинкевич.
