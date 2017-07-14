Кто озвучивает «Симпсонов» на русском?

Наш ответ:

Героев мультсериала «Симпсоны», вышедшего в 1987 году и насчитывающего уже 28 сезонов, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российском эфире):

За Гомера в новых сериях говорит Борис Быстров, в первом, втором и седьмом сезоне его озвучивал Александр Рыжков, а в эпизодах со 2 по 6 в первом сезоне дублировал Вадим Андреев. В 17 сезоне Гомер говорил голосом Олега Форостенко, в 18 – Александра Котова. В оригинале Гомера озвучивает Дэн Кастелланета, голосом которого также говорят отец Гомера, Эйб, клоун Красти и множество эпизодических персонажей.

Мардж Симпсон в оригинале озвучивает Джулия Кавнер, а в русском дубляже – Ирина Савина (ранее – Людмила Гнилова). Эта же актриса подарила голоса Барту и Лизе Симпсонам, которых в оригинале озвучивают Нэнси Картрайт и Ярдли Смит.