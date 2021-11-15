Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает персонажей мультика «Леди Баг и Суперкот» на русском?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

В русском дубляже о франко-корейского мультсериала «Леди Баг и Суперкот» главную героиню Маринетт озвучивает актриса Дарья Фролова, Нино Ляиф говорит голосом Александра Матвеева, Елена Шульман озвучила Алю Сезар, а кот-супергерой Эдриан Агрест озвучен Александром Шестопаловым и Николаем Быстровым. Другие роли озвучили Николай Быстров, Лариса Брохман, Диомид Виноградов, Константин Карасик, Максим Шишков, причем каждый актер говорит за нескольких персонажей.

В оригинальной версии Эдриан становится супергероем по прозвищу Кот Нуар (т.е. черный кот), однако в российском дубляже он стал Суперкотом.

