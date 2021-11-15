Кто озвучивает персонажей мультика «Леди Баг и Суперкот» на русском?

В русском дубляже о франко-корейского мультсериала «Леди Баг и Суперкот» главную героиню Маринетт озвучивает актриса Дарья Фролова, Нино Ляиф говорит голосом Александра Матвеева, Елена Шульман озвучила Алю Сезар, а кот-супергерой Эдриан Агрест озвучен Александром Шестопаловым и Николаем Быстровым. Другие роли озвучили Николай Быстров, Лариса Брохман, Диомид Виноградов, Константин Карасик, Максим Шишков, причем каждый актер говорит за нескольких персонажей.
В оригинальной версии Эдриан становится супергероем по прозвищу Кот Нуар (т.е. черный кот), однако в российском дубляже он стал Суперкотом.
Авторизация по e-mail