Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком порядке смотреть все фильмы «Звездный путь»?

Задаёт вопрос: Почемучка
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 июля 2017

Культовая вселенная «Звездный путь» насчитывает не только оригинальные фильмы, но также серию ремейков, телесериалов и мультсериалов, поэтому лучше всего все фильмы «Звездный путь» смотреть в следующем хронологическом (по сюжету) порядке:

Звездный путь: Фильм (1979)

Звездный путь 2: Гнев Хана (1982)

Звездный путь 3: В поисках Спока (1984)

Звездный путь 4: Дорога домой (1986)

Звездный путь 5: Последний рубеж (1989)

Звездный путь 6: Неоткрытая страна (1991)

Звездный путь 7: Поколения (1994)

Звездный путь: Первый контакт (1996)

Звездный путь: Восстание (1998)

Звездный путь: Возмездие (2002)

Звездный путь (2009)

Стартрек: Возмездие (2013)

Стартрек: Бесконечность (2016)

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Стартрек: Бесконечность
Стартрек: Бесконечность фантастика, боевик, приключения
2016, США
7.0
Стартрек: Возмездие
Стартрек: Возмездие боевик, фантастика, приключения
2013, США
7.0
Звездный путь
Звездный путь боевик, фантастика, драма
2009, США
7.0
Звездный путь: Первый контакт
Звездный путь: Первый контакт боевик, приключения, фантастика, триллер
1996, США
7.0
Звездный путь VI: неоткрытая страна
Звездный путь VI: неоткрытая страна боевик, фантастика, триллер, мистика
1991, США
7.0
