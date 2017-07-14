В каком порядке смотреть все фильмы «Звездный путь»?

Культовая вселенная «Звездный путь» насчитывает не только оригинальные фильмы, но также серию ремейков, телесериалов и мультсериалов, поэтому лучше всего все фильмы «Звездный путь» смотреть в следующем хронологическом (по сюжету) порядке:
Звездный путь: Фильм (1979)
Звездный путь 2: Гнев Хана (1982)
Звездный путь 3: В поисках Спока (1984)
Звездный путь 4: Дорога домой (1986)
Звездный путь 5: Последний рубеж (1989)
Звездный путь 6: Неоткрытая страна (1991)
Звездный путь 7: Поколения (1994)
Звездный путь: Первый контакт (1996)
Звездный путь: Восстание (1998)
Звездный путь: Возмездие (2002)
Звездный путь (2009)
Стартрек: Возмездие (2013)
Стартрек: Бесконечность (2016)
