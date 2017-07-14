Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком порядке смотреть все фильмы про Гардемаринов?

В каком порядке смотреть все фильмы про Гардемаринов?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 5 сентября 2024
Наш ответ:

Серию фильмов про гардемаринов лучше всего смотреть в следующем порядке, который соответствует хронологии событий:

  1. «Гардемарины, вперёд!» (1987) — События фильма разворачиваются в 1742 году и знакомят зрителей с главными героями, молодыми гардемаринами.

  2. «Виват, гардемарины!» (1991) — Продолжение приключений главных героев, события происходят в 1744 году.

  3. «Гардемарины III» (1992) — Действие происходит в 1757 году, спустя 13 лет после событий второго фильма.

  4. «Гардемарины 1787. Мир» (2023) — Первый из двух заключительных фильмов, события которого разворачиваются в 1787 году, спустя 30 лет после событий предыдущих фильмов.

  5. «Гардемарины 1787. Война» (2023) — Заключительный фильм, продолжающий события 1787 года, рассказывающий о дальнейших приключениях уже повзрослевших героев.

Этот порядок позволяет последовательно проследить развитие сюжетных линий и эволюцию персонажей.

Теги: в каком порядке смотреть фильмы?
Похожие вопросы
В какой последовательности смотреть фильмы про Человека-паука? В каком порядке смотреть все фильмы про Годзиллу? Как смотреть все фильмы Бондианы в хронологическом порядке? В каком порядке смотреть фильмы про Джеймса Бонда? В каком порядке смотреть все фильмы про агента 007?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гардемарины 1787. Мир
Гардемарины 1787. Мир приключения, исторический
2023, Россия
4.0
Гардемарины 1787. Война
Гардемарины 1787. Война приключения
2023, Россия
4.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
София Браун 6 июля 2019, 16:48
Великолепная, незабываемая Музыка.
Восхитительные, Талантливые, Гениальные актёры.
Волшебная атмосфера, в которую погружаешься с первых мгновений и влюбляешься в героев, музыку, историю фильма, Навсегда.

Прекрасные фильмы из Золотой коллекции кино:
- «Гардемарины, Вперёд!» - 1988 год
- «Виват, гардемарины!» - 1991 год
- «Гардемарины III» - 1992 год
6 июля 2019, 16:48 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше