В каком порядке смотреть все фильмы про Гардемаринов?

Серию фильмов про гардемаринов лучше всего смотреть в следующем порядке, который соответствует хронологии событий:
Этот порядок позволяет последовательно проследить развитие сюжетных линий и эволюцию персонажей.
Восхитительные, Талантливые, Гениальные актёры.
Волшебная атмосфера, в которую погружаешься с первых мгновений и влюбляешься в героев, музыку, историю фильма, Навсегда.
Прекрасные фильмы из Золотой коллекции кино:
- «Гардемарины, Вперёд!» - 1988 год
- «Виват, гардемарины!» - 1991 год
- «Гардемарины III» - 1992 год
