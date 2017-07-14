В каком порядке смотреть все части фильма «Стартрек»?

Наш ответ:

Чтобы разобраться, в каком порядке смотреть все части «Стартрека», советую следовать хронологической последовательности событий во вселенной франшизы. Начав с первых серий и фильмов, рассказывающих о ранних этапах космических исследований, вы сможете постепенно погружаться в более поздние приключения экипажа, наблюдая за тем, как развиваются персонажи и миры. Такой порядок включает список ключевых сериалов и фильмов, которые охватывают несколько столетий – от первых полетов человека в космос до событий в альтернативной временной линии.

Основная временная линия:

Альтернативная временная линия (фильмы):

«Звездный путь» (2009) – перезапуск франшизы в альтернативной временной линии, начиная с 2258 года, где знакомые персонажи оказываются в новых обстоятельствах. «Стартрек: Возмездие» (2013) – продолжение альтернативной временной линии, представляющее новые угрозы и приключения. «Стартрек: Бесконечность» (2016) – завершающий фильм трилогии, действие которого происходит в 2263 году, завершая новые истории.

Дополнительные короткометражки «Звездный путь» (2018) можно смотреть по мере просмотра «Дискавери» и «Пикара», но они не обязательны для хронологии.