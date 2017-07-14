Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком порядке смотреть все части фильма «Стартрек»?

В каком порядке смотреть все части фильма «Стартрек»?

Олег Скрынько 14 июля 2017 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Чтобы разобраться, в каком порядке смотреть все части «Стартрека», советую следовать хронологической последовательности событий во вселенной франшизы. Начав с первых серий и фильмов, рассказывающих о ранних этапах космических исследований, вы сможете постепенно погружаться в более поздние приключения экипажа, наблюдая за тем, как развиваются персонажи и миры. Такой порядок включает список ключевых сериалов и фильмов, которые охватывают несколько столетий – от первых полетов человека в космос до событий в альтернативной временной линии.

Основная временная линия:

  1. «Звездный путь: Энтерпрайз» (2001–2005) – события начинаются в 2151 году и рассказывают о ранних этапах космических исследований, когда человечество только начинает осваивать галактику.
  2. «Звездный путь: Дискавери» (2017–2024) – сюжет начинается в 2256 году и следует за приключениями корабля USS Discovery в ранее неизведанных уголках космоса.
  3. «Звездный путь: Странные новые миры» (2022–...) – действия происходят с 2258 по 2265 год и сосредоточены на команде звездолета под командованием капитана Пайка, который стремится исследовать новые миры.
  4. «Звездный путь» (1966–1969) – классический сериал, события которого разворачиваются с 2264 по 2269 год, продолжая традиции первых космических исследователей.
  5. «Звездный путь» (мультсериал, 1973–1974) – завершение пятилетней миссии, события происходят в 2269–2270 годах, дополнительно развивая мир оригинального сериала.
  6. «Звездный путь: Фильм» (1979) – действия происходят в 2270 году, представляя новый этап в истории «Звездного пути».
  7. «Звездный путь 2: Гнев Хана» (1982) – события 2285 года, в которых возвращается один из самых запоминающихся антагонистов франшизы.
  8. «Звездный путь 3: В поисках Спока» (1984) – продолжение событий «Гнева Хана», исследующее последствия предыдущих приключений.
  9. «Звездный путь 4: Дорога домой» (1986) – события 2286 года, когда экипаж возвращается на Землю, сталкиваясь с новыми вызовами.
  10. «Звездный путь 5: Последний рубеж» (1989) – приключения в конце 2280-х годов, исследующие философские аспекты космоса.
  11. «Звездный путь 6: Неоткрытая страна» (1991) – финальные события в 2293 году, которые предвосхищают изменения в межзвездных отношениях.
  12. «Звездный путь 7: Поколения» (1994) – переход на новое поколение экипажа, происходящий в 2293 году, соединяющий старое и новое.
  13. «Звездный путь: Следующее поколение» (1987–1994) – события с 2364 года, представляющие новое поколение капитанов и экипажей.
  14. «Звездный путь: Глубокий космос 9» (1993–1999) – действия с 2369 по 2375 год, исследующие более сложные политические и социальные аспекты Вселенной.
  15. «Звездный путь: Вояджер» (1995–2001) – события с 2371 по 2378 год, рассказывающие о приключениях корабля, потерянного в дальнем космосе.
  16. «Звездный путь: Первый контакт» (1996) – события 2373 года, когда человечество впервые встречается с внеземной цивилизацией.
  17. «Звездный путь: Восстание» (1998) – события 2375 года, продолжение борьбы против новой угрозы.
  18. «Звездный путь: Возмездие» (2002) – события 2379 года, поднимающие вопросы о будущем и последствиях войны.
  19. «Звездный путь: Нижние палубы» (мультсериал, 2022–...) – события в 2380 году, показывающие менее заметные, но не менее важные аспекты жизни на звездолете.
  20. «Звездный Путь: Вундеркинды» (мультсериал, 2021–...) – события в 2383 году, представляющие новое поколение исследователей.
  21. «Звездный путь: Пикар» (2020–2023) – события с 2399 по 2401 год, продолжающие историю одного из самых известных капитанов франшизы.

Альтернативная временная линия (фильмы):

  1. «Звездный путь» (2009) – перезапуск франшизы в альтернативной временной линии, начиная с 2258 года, где знакомые персонажи оказываются в новых обстоятельствах.
  2. «Стартрек: Возмездие» (2013) – продолжение альтернативной временной линии, представляющее новые угрозы и приключения.
  3. «Стартрек: Бесконечность» (2016) – завершающий фильм трилогии, действие которого происходит в 2263 году, завершая новые истории.

Дополнительные короткометражки «Звездный путь» (2018) можно смотреть по мере просмотра «Дискавери» и «Пикара», но они не обязательны для хронологии.

Теги: в каком порядке смотреть фильмы?
Похожие вопросы
В какой последовательности смотреть фильмы про Человека-паука? В каком порядке смотреть все фильмы про Годзиллу? Как смотреть все фильмы Бондианы в хронологическом порядке? В каком порядке смотреть фильмы про Джеймса Бонда? В каком порядке смотреть все фильмы про агента 007?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Звездный путь: Странные новые миры
Звездный путь: Странные новые миры боевик, приключения, фантастика
2022, США
0.0
Звездный путь: Вундеркинды
Звездный путь: Вундеркинды приключения, фантастика
2021, США
0.0
Звездный путь: Нижние палубы
Звездный путь: Нижние палубы комедия, фантастика
2020, США
0.0
Звездный путь: Пикар
Звездный путь: Пикар драма, боевик, фантастика
2020, США
8.0
Звездный путь: Дискавери
Звездный путь: Дискавери драма, приключения, фантастика
2017, США
5.0
Стартрек: Бесконечность
Стартрек: Бесконечность фантастика, боевик, приключения
2016, США
7.0
Стартрек: Возмездие
Стартрек: Возмездие боевик, фантастика, приключения
2013, США
7.0
Звездный путь
Звездный путь боевик, фантастика, драма
2009, США
7.0
Звездный путь: Энтерпрайз
Звездный путь: Энтерпрайз боевик, приключения, фантастика
2001, США
0.0
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер боевик, приключения, фантастика
1995, США
0.0
Звездный путь: Дальний Космос 9
Звездный путь: Дальний Космос 9 боевик, приключения, фантастика
1993, США
0.0
Звездный путь: Следующее поколение
Звездный путь: Следующее поколение боевик, приключения, фантастика
1987, США
0.0
Звездный путь
Звездный путь боевик, приключения, фантастика
1973, США
0.0
Звездный путь
Звездный путь боевик, приключения, фантастика
1966, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше