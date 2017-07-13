Меню
В каком порядке смотреть фильмы про Джейсона Борна?

В каком порядке смотреть фильмы про Джейсона Борна?

Почемучка 13 июля 2017 Дата обновления: 9 сентября 2024
Наш ответ:

Если вы хотите проследить хронологию событий в сериале фильмов о Джейсоне Борне, вот порядок, в котором стоит смотреть фильмы:

  1. Идентификация Борна (2002) – В этом фильме начинается история Джейсона Борна, который теряет память и пытается выяснить, кто он и откуда. Здесь он впервые сталкивается с тем, что обладает особыми навыками и начинает искать свое прошлое.
  2. Превосходство Борна (2004) – Через три года после событий первой части Джейсон Борн продолжает свои поиски, сталкиваясь с новыми опасностями и интригами. Сюжет переносит нас в Россию, где Борн сталкивается с серьезными угрозами.
  3. Ультиматум Борна (2007) – Продолжение событий после «Превосходства Борна», где Джейсон возвращается в Париж, чтобы продолжить расследование своей личности и узнать правду о своем прошлом, несмотря на преследование ЦРУ.
  4. Эволюция Борна (2012) – Этот спин-офф, с Джереми Реннером в главной роли, разворачивается параллельно с событиями «Ультиматума Борна». Он сосредоточен на другом агенте, который также связан с проектом Борна, но его история происходит одновременно с событиями предыдущих фильмов.
  5. Джейсон Борн (2016) – В этой части Джейсон Борн возвращается, уже постаревший и участвующий в боях без правил. Он оказывается втянутым в новую конспирацию, связанную с утечкой информации ЦРУ, что приводит к новым угрозам для него и его близких.

Этот порядок поможет вам лучше понять развитие персонажа и сюжетные линии в фильмах о Джейсоне Борне.


Георгий Факт 24 октября 2019, 15:44
когда выйдет Демобилизация Борна?))
