Почему фильм «Бриллиантовая рука» разделен на две части?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

В прокатной системе Советского Союза было принято делить картины с большим хронометражем на две части. Это не только помогало лучше структурировать материал, но и приносило заработок, ведь зрителю приходилось приобретать два билета, чтобы посмотреть картину до конца. Тем более странным выглядит в этой связи подобное деление в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», ведь первая его часть идет полтора часа, а вторая – всего пять минут! Оказывается, замысел режиссера был в том, чтобы высмеять таким образом прокатную систему. Для усиления комического эффекта Гайдай даже вставил в начало второй части краткое содержание первой. Кроме того, в самом названии первого фильма – «Бриллиант почти не виден» – отсылает к повести Василия Ардаматского «Сатурн почти не виден».

Многие сюжетные и стилистические элементы этой шпионской повести также активно высмеиваются в картине Гайдая.

 

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
Евгений Моськов 31 января 2023, 09:34
Что за чушь, какой второй билет? Билеты на все двухсерийные фильмы были по 50 копеек. ОДИН билет. А вторая серия сделана для хохмы.
