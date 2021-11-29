Почему фильм «Бриллиантовая рука» разделен на две части?

Наш ответ:

В прокатной системе Советского Союза было принято делить картины с большим хронометражем на две части. Это не только помогало лучше структурировать материал, но и приносило заработок, ведь зрителю приходилось приобретать два билета, чтобы посмотреть картину до конца. Тем более странным выглядит в этой связи подобное деление в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», ведь первая его часть идет полтора часа, а вторая – всего пять минут! Оказывается, замысел режиссера был в том, чтобы высмеять таким образом прокатную систему. Для усиления комического эффекта Гайдай даже вставил в начало второй части краткое содержание первой. Кроме того, в самом названии первого фильма – «Бриллиант почти не виден» – отсылает к повести Василия Ардаматского «Сатурн почти не виден».