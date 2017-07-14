Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет песни в фильме «Чародеи»?

Кто поет песни в фильме «Чародеи»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

«Чародеи» — новогодняя музыкально-комедийная киносказка режиссёра Константина Бромберга по сценарию братьев Стругацких. Главные роли в комедии сыграли такие известнейшие советские актеры, как Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева и Валентин Гафт, а песни в фильме «Чародеи» поют следующие артисты:

Только сердцу не прикажешь - Жанна Рождественская и Владислав Лынковский

Серенада - Вокальный ансамбль и Александр Абдулов

Загадка женщины - Ирина Отиева

Кентавры - ВИА «Добры молодцы»

Подойду я к зеркалу - Жанна Рождественская

Спать пора - Михаил Светин

Три белых коня - Лариса Долина

Песенка о снежинке - Ольга Рождественская и ВИА «Добры молодцы»

Ведьма-речка - Ирина Отиева

Представь себе - Леонид Серебренников

Песенка про костюмчик - Эммануил Виторган и Михаил Светин

Говорят, а ты не верь - Ирина Отиева, Александр Абдулов, Ольга Рождественская, Семён Фарада и вокальный ансамбль

Теги: песни и музыка из фильмов
Похожие вопросы
Кто поет за Нагиева в фильме «Самый лучший день»? Из какого фильма песня «Нам нужна одна победа»? В каких фильмах играют песни Imagine Dragons? Из какого фильма песня «Вечная любовь»? В каких фильмах играют песни Булата Окуджавы?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Александра Яковлева
Aleksandra Yakovleva
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Valentin Gaft
Лариса Долина
Лариса Долина
Larisa Dolina

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чародеи
Чародеи мюзикл, фантастика, мелодрама
1982, СССР
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше