Кто поет песни в фильме «Чародеи»?

«Чародеи» — новогодняя музыкально-комедийная киносказка режиссёра Константина Бромберга по сценарию братьев Стругацких. Главные роли в комедии сыграли такие известнейшие советские актеры, как Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева и Валентин Гафт, а песни в фильме «Чародеи» поют следующие артисты:

Только сердцу не прикажешь - Жанна Рождественская и Владислав Лынковский

Серенада - Вокальный ансамбль и Александр Абдулов

Загадка женщины - Ирина Отиева

Кентавры - ВИА «Добры молодцы»

Подойду я к зеркалу - Жанна Рождественская

Спать пора - Михаил Светин

Три белых коня - Лариса Долина

Песенка о снежинке - Ольга Рождественская и ВИА «Добры молодцы»

Ведьма-речка - Ирина Отиева

Представь себе - Леонид Серебренников

Песенка про костюмчик - Эммануил Виторган и Михаил Светин

Говорят, а ты не верь - Ирина Отиева, Александр Абдулов, Ольга Рождественская, Семён Фарада и вокальный ансамбль