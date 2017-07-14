Кто поет песни в фильме «Чародеи»?

«Чародеи» — новогодняя музыкально-комедийная киносказка режиссёра Константина Бромберга по сценарию братьев Стругацких. Главные роли в комедии сыграли такие известнейшие советские актеры, как Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева и Валентин Гафт, а песни в фильме «Чародеи» поют следующие артисты:
Только сердцу не прикажешь - Жанна Рождественская и Владислав Лынковский
Серенада - Вокальный ансамбль и Александр Абдулов
Загадка женщины - Ирина Отиева
Кентавры - ВИА «Добры молодцы»
Подойду я к зеркалу - Жанна Рождественская
Спать пора - Михаил Светин
Три белых коня - Лариса Долина
Песенка о снежинке - Ольга Рождественская и ВИА «Добры молодцы»
Ведьма-речка - Ирина Отиева
Представь себе - Леонид Серебренников
Песенка про костюмчик - Эммануил Виторган и Михаил Светин
Говорят, а ты не верь - Ирина Отиева, Александр Абдулов, Ольга Рождественская, Семён Фарада и вокальный ансамбль
