Кто озвучивал фильм «Космос между нами» на русском?

Героев фильма «Космос между нами», вышедшего в 2017 году, озвучивают следующие артисты (указаны имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):
Эйса Баттерфилд — Гарднер Эллиот – Филипп Лебедев
Бритт Робертсон — Талса – Лина Иванова
Карла Гуджино — Кендра – Анастасия Лапина
Гэри Олдмен — Натаниэль Шеперд, отец Гарднера – Борис Шувалов
Брэдли Вонг — директор Генезиса Чен – Диомид Виноградов
Джанет Монтгомери — Сара Эллиот – Татьяна Абрамова
Скотт Такеда — доктор Гэри Лох – Иван Калинин
