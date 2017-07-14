Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивал фильм «Космос между нами» на русском?

Кто озвучивал фильм «Космос между нами» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев фильма «Космос между нами», вышедшего в 2017 году, озвучивают следующие артисты (указаны имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):

Эйса Баттерфилд — Гарднер Эллиот – Филипп Лебедев

Бритт Робертсон — Талса – Лина Иванова

Карла Гуджино — Кендра – Анастасия Лапина

Гэри Олдмен — Натаниэль Шеперд, отец Гарднера – Борис Шувалов

Брэдли Вонг — директор Генезиса Чен – Диомид Виноградов

Джанет Монтгомери — Сара Эллиот – Татьяна Абрамова

Скотт Такеда — доктор Гэри Лох – Иван Калинин

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд
Asa Butterfield
Бритт Робертсон
Бритт Робертсон
Britt Robertson
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Carla Gugino
Филипп Лебедев
Филипп Лебедев
Лина Иванова
Lina Ivanova
Анастасия Лапина

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Космос между нами
Космос между нами фантастика
2016, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше