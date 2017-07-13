Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто играл главные роли в «Любовь и голуби»?

Кто играл главные роли в «Любовь и голуби»?

Олег Скрынько 13 июля 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

«Любовь и голуби» — лирическая комедия 1984 года режиссёра Владимира Меньшова, основанная на одноимённой пьесе Владимира Гуркина (1981). Картина, которая и сегодня остаётся одной из самых любимых среди зрителей, рассказывает трогательную и смешную историю жизни простой деревенской семьи.

Основные роли и актёрский состав фильма «Любовь и голуби»

  • Александр Михайлов — Василий Егорович Кузякин, работник леспромхоза.

Изначально Михайлов отказывался от роли. На роль Василия пробовались также Николай Лавров, Борис Сморчков, Виктор Борцов и Сергей Юрский. В итоге Михайлов сыграл Василия, воплотив образ простого и доброго человека.

  • Нина Дорошина — Надежда, жена Василия.

На роль Нади пробовалась Любовь Полищук, но выбор пал на Дорошину, которая стала идеальным воплощением жены — мудрой и немного строгой, но искренне любящей.

  • Людмила Гурченко — Раиса Захаровна, сотрудница отдела кадров леспромхоза.

Роль Раисы Захаровны изначально предлагали Татьяне Дорониной, затем Ольге Яковлевой. Наталья Кустинская тоже пробовалась, но худсовет её не утвердил.

  • Сергей Юрский — дядя Митя, сосед Кузякиных.

Юрский сыграл эксцентричного и душевного соседа, добавив яркий комедийный акцент. В реальной жизни Юрский и Наталья Тенякова, сыгравшая его супругу, были женаты.

  • Наталья Тенякова — баба Шура, жена дяди Мити.

Хотя баба Шура по сюжету — старушка, Тенякова была на 10 лет моложе Нины Дорошиной, игравшей Надю.

  • Янина Лисовская — Людка, старшая дочь Кузякиных.
  • Игорь Лях — Лёнька, сын Кузякиных.
  • Лада Сизоненко — Оля, младшая дочь Кузякиных.

Интересные факты

Неожиданные кастинговые решения:
- Некоторые актёры, утвердившиеся на ключевые роли, изначально рассматривались на другие. Сергей Юрский, например, пробовался на роль Василия.

Возрастной парадокс:
- Исполнительница роли Надежды (50 лет на момент съёмок) была старше актрисы, игравшей бабу Шуру (40 лет), и ровесницей Александра Михайлова.

Реальные семейные связи:
- Сергей Юрский и Наталья Тенякова, сыгравшие супружескую пару, были мужем и женой в жизни.

