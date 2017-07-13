Кто играл главные роли в «Любовь и голуби»?

«Любовь и голуби» — лирическая комедия 1984 года режиссёра Владимира Меньшова, основанная на одноимённой пьесе Владимира Гуркина (1981). Картина, которая и сегодня остаётся одной из самых любимых среди зрителей, рассказывает трогательную и смешную историю жизни простой деревенской семьи.
Изначально Михайлов отказывался от роли. На роль Василия пробовались также Николай Лавров, Борис Сморчков, Виктор Борцов и Сергей Юрский. В итоге Михайлов сыграл Василия, воплотив образ простого и доброго человека.
На роль Нади пробовалась Любовь Полищук, но выбор пал на Дорошину, которая стала идеальным воплощением жены — мудрой и немного строгой, но искренне любящей.
Роль Раисы Захаровны изначально предлагали Татьяне Дорониной, затем Ольге Яковлевой. Наталья Кустинская тоже пробовалась, но худсовет её не утвердил.
Юрский сыграл эксцентричного и душевного соседа, добавив яркий комедийный акцент. В реальной жизни Юрский и Наталья Тенякова, сыгравшая его супругу, были женаты.
Хотя баба Шура по сюжету — старушка, Тенякова была на 10 лет моложе Нины Дорошиной, игравшей Надю.
Неожиданные кастинговые решения:
- Некоторые актёры, утвердившиеся на ключевые роли, изначально рассматривались на другие. Сергей Юрский, например, пробовался на роль Василия.
Возрастной парадокс:
- Исполнительница роли Надежды (50 лет на момент съёмок) была старше актрисы, игравшей бабу Шуру (40 лет), и ровесницей Александра Михайлова.
Реальные семейные связи:
- Сергей Юрский и Наталья Тенякова, сыгравшие супружескую пару, были мужем и женой в жизни.
