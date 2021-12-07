Где снималась «Черная вдова»?

Наш ответ:

О производстве фильма «Черная вдова» было объявлено после премьеры последней части «Мстителей», где этот персонаж погиб. Основные съемки фильма проходили в Норвегии. Режиссер Кейт Шортланд хотела, чтобы фильм был «очень рискованным» и «эмоциональным, но имел в своей основе сильный сюжет». Она черпала вдохновение в таких фильмах, как «Старикам тут не место», «Тельма и Луиза» и «Первый мститель: Другая война». Позже группа переехала в Pinewood Studios в Лондоне. Съемки прошли в усадьбе Hankley Common в графстве Суррей под рабочим названием Blue Bayou – в честь песни Роя Орбисона. Локацию оформили в виде старинной русской усадьбы с добавлением мест крушения вертолетов. В конце сентября состоялась вечеринка в честь завершения съемок, и производство было перенесено в Мейкон. Там локации были оформлены так, чтобы походить на город Олбани, штат Нью-Йорк.