Кто снимался в фильме «Рождественская история»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 29 ноября 2024
Наш ответ:

«Рождественская история» — кинематографическая адаптация знаменитой повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе», впервые опубликованной в 1843 году. Сценарий и режиссура фильма принадлежат Роберту Земекису, который сумел бережно перенести классическое произведение на экран.

Фильм примечателен внушительным актёрским составом. Центральные роли исполнил Джим Керри, сыгравший сразу нескольких персонажей. Он перевоплотился в Эбенезера Скруджа на разных этапах его жизни — от детства до старости — а также в трёх духов, посетивших героя: Прошлого, Настоящего и Грядущего Рождества.

По словам самого Керри, работа над этой ролью требовала от него сложной вокальной и физической подготовки, включая освоение английских и ирландских акцентов для точного воссоздания колорита оригинального произведения.

Помимо Керри, в фильме снялись:

  • Кэри Элвес — 1-й представительный джентльмен, Дик Уилкинс, сумасшедший скрипач, 2-й гость и 1-й бизнесмен;
  • Колин Фёрт — Фред, племянник Скруджа;
  • Боб Хоскинс — мистер Феззивиг и старый Джо;
  • Гэри Олдмен — Боб Крэтчит, Джейкоб Марли и Тим Крэтчит;
  • Робин Райт Пенн — Белль, возлюбленная Скруджа, а также его сестра Фанни;
  • Лесли Мэнвилл — миссис Крэтчит;
  • Дэрил Сабара — подмастерье гробовщика, Питер Крэтчит и другие эпизодические персонажи.

Особую атмосферу фильму добавляет музыкальное сопровождение. Финальную песню, рождественский гимн «Боже, храни всех людей!» (God Bless Us Everyone), исполнил всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли.
«Рождественская история» стала яркой и бережной интерпретацией классического произведения, сохранившей дух оригинала, но при этом наполнившей его современными кинематографическими элементами.

