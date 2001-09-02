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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Фильмография
Элла Рубин
Ella Rubin
Киноафиша
Персоны
Элла Рубин
Элла Рубин
Ella Rubin
Дата рождения
2 сентября 2001
Возраст
24 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Властелины воздуха
(2024)
7.1
Кафедра
(2021)
6.4
Нежный восток
(2023)
Фильмография Элла Рубин
Стерлинг Поинт
драма, детектив
2026, США
6.2
Дожить до рассвета
Until Dawn
ужасы
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Улица страха: Королева красоты
Fear Street: Prom Queen
ужасы, детектив, триллер
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.6
Властелины воздуха
драма, военный, мини-сериал
2024, США
6.4
Мысли о тебе
The Idea of You
драма
2024, США
Смотреть трейлер
6.4
Нежный восток
The Sweet East
драма
2023, США
Смотреть трейлер
6.3
Девушка из Плейнвилля
криминал, драма, мини-сериал
2022, США
7.1
Кафедра
драма, комедия, мини-сериал
2021, США
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