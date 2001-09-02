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Элла Рубин Ella Rubin
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Элла Рубин

Ella Rubin

Дата рождения
2 сентября 2001
Возраст
24 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров

Популярные фильмы

Властелины воздуха 7.6
Властелины воздуха (2024)
Кафедра 7.1
Кафедра (2021)
Нежный восток 6.4
Нежный восток (2023)

Фильмография Элла Рубин

Стерлинг Поинт
Стерлинг Поинт
драма, детектив 2026, США
Дожить до рассвета 6.2
Дожить до рассвета Until Dawn
ужасы 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Улица страха: Королева красоты 5.6
Улица страха: Королева красоты Fear Street: Prom Queen
ужасы, детектив, триллер 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Властелины воздуха 7.6
Властелины воздуха
драма, военный, мини-сериал 2024, США
Мысли о тебе 6.4
Мысли о тебе The Idea of You
драма 2024, США
Смотреть трейлер
Нежный восток 6.4
Нежный восток The Sweet East
драма 2023, США
Смотреть трейлер
Девушка из Плейнвилля 6.3
Девушка из Плейнвилля
криминал, драма, мини-сериал 2022, США
Кафедра 7.1
Кафедра
драма, комедия, мини-сериал 2021, США
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