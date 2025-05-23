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Постер фильма Улица страха: Королева красоты
Постер фильма Улица страха: Королева красоты
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.1
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Киноафиша Фильмы Улица страха: Королева красоты

Улица страха: Королева красоты

Fear Street: Prom Queen
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О фильме

В то время как ученики школы Шэйдисайд готовятся к выпускному 1988-го года, "Девушки с улицы" борются за поддержку, чтобы стать королевой бала. Когда в гонке появляется необычная кандидатка, некоторые из претенденток начинают бесследно исчезать.

Улица страха: Королева красоты - trailer
Улица страха: Королева красоты  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 23 мая 2025
Премьера в мире 23 мая 2025
Производство Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Chernin Entertainment, Ontario Creates
Другие названия
Fear Street: Prom Queen, La calle del terror: La reina del baile, 恐懼大街：舞會王后, A félelem utcája: A bálkirálynő, Fear Street: La reine du bal, Korku Sokağı: Mezuniyet Balosu, Phố Fear: Nữ Hoàng Dạ Hội, Rua do Medo: Rainha do Baile, Străzile groazei: Regina balului, Ulica strachu: Królowa balu, Вулиця страху: Королева випускного, Улица страха: Королева выпускного, 恐惧街：舞会王后
Режиссер
Мэтт Палмер
В ролях
Ариана Гринблатт
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон
Крис Клейн
Лили Тейлор
Лили Тейлор
Дэвид Яконо
Дэвид Яконо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb
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Наша рецензия

1988 год. Школьная пора близится к концу, так что самые популярные девочки во главе с красавицей Тиффани Фальконер готовятся к главному балу своей жизни, чтобы надеть заветную диадему королевы выпускного. Однако в числе претенденток оказывается и Лори Грейджер — скромница и тихоня с мрачной семейной тайной за плечами. Много лет назад во время выпускного убили ее отца. Несмотря на отсутствие доказательств, слухи о том, что это сделала мать Лори, до сих пор живы, а саму Лори считают…
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Улица страха: Королева красоты - trailer
Улица страха: Королева красоты Trailer
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