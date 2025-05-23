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1988 год. Школьная пора близится к концу, так что самые популярные девочки во главе с красавицей Тиффани Фальконер готовятся к главному балу своей жизни, чтобы надеть заветную диадему королевы выпускного. Однако в числе претенденток оказывается и Лори Грейджер — скромница и тихоня с мрачной семейной тайной за плечами. Много лет назад во время выпускного убили ее отца. Несмотря на отсутствие доказательств, слухи о том, что это сделала мать Лори, до сих пор живы, а саму Лори считают…