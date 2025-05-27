«Улица страха: Королева красоты»: Рецензия Киноафиши

1988 год. Школьная пора близится к концу, так что самые популярные девочки во главе с красавицей Тиффани Фальконер готовятся к главному балу своей жизни, чтобы надеть заветную диадему королевы выпускного. Однако в числе претенденток оказывается и Лори Грейджер — скромница и тихоня с мрачной семейной тайной за плечами. Много лет назад во время выпускного убили ее отца. Несмотря на отсутствие доказательств, слухи о том, что это сделала мать Лори, до сих пор живы, а саму Лори считают психопаткой. За несколько дней до выпускного пропадает одна из претенденток на роль королевы, а в разгар праздника люди и вовсе начинают исчезать один за другим.

«Улица страха» — серия подростковых книг ужасов популярного американского писателя Роберта Л. Стайна, которого не раз называли «Стивеном Кингом детской литературы». В своем творчестве Стайн обращается к распространенным и важным сюжетам из жизни школьников: безбашенные вечеринки, первые свидания, поездки в летний лагерь и, конечно же, выпускной, который уже давно стал излюбленным местом действия молодежных хорроров. Действие линейки фильмов «Улица страха» разворачивается в небольшом городке Шейдисайд, в котором из-за древнего проклятия то и дело происходит разная чертовщина.

«Королева красоты» — уже не первый совместный проект Стайна и Netflix. В 2021 платформа выпустила целую трилогию, основанную на романах из серии «Улица страха». Действие развивалось сразу в трех временных пластах: 1666, 1978 и 1994. В центре сюжета — нескольких поколений семей из Шейдисайда и соседнего города Саннивейла. Героям предстояло распутать зловещие тайны прошлого и избавиться от проклятия, которое вот уже несколько веков терроризирует жителей города. Несмотря на то, что последняя часть трилогии поставила точку в основной истории, было объявлено, что Netflix продолжит сотрудничество со Стайном, экранизировав его другие романы с другими персонажами.

Сюжетно «Королева красоты» никак не связана с трилогией — их объединяют только место действия и тревожная атмосфера, нависшая над Шейдисайдом и не позволяющая его жителям вздохнуть спокойно. По большей части действие происходит на выпускном балу, где разворачивается смертельная борьба за звание королевы. Таинственный маньяк в красном плаще избавляется от претенденток на титул, пока Лори вступает в неравную схватку с конкурентками, которые открыто над ней насмехаются. Для Лори это не просто вызов Тиффани или желание напоследок получить свою долю любви и признания. Маячащая победа в конкурсе — это шанс Лори вырваться из унылой рутины и доказать самой себе, что она достойна чего-то большего.

Пожалуй, любой фильма ужасов о выпускном не может избежать сравнений с культовой «Кэрри». Лори, как и героиня Стивена Кинга, — аутсайдер и изгой, подвергающаяся травле со стороны крутых девчонок. Однако, в отличие от Кэрри, Лори повезло гораздо больше. Мать, хоть и неумело, но поддерживает девочку, Тиффани с подругами не переходят от словесных унижений к физическим, а одиночество скрашивает лучшая подруга Меган.

Помимо «Кэрри», нельзя не упомянуть «Дрянных девчонок», с которыми у «Королевы красоты» гораздо больше общего, чем с культовым хоррором Брайана Де Пальмы. Вместо «Баунти» здесь «Волчья стая»; мать Тиффани, как и мать Реджины Джордж, одержима успехами дочери; лучшая подруга Лори, как и лучшая подруга Кейди, бунтарка, которая своими выходками то и дело прибавляет седых волос руководству школы и одноклассникам, а главная героиня влюблена в парня своей соперницы, который и сам бросает на нее двусмысленные взгляды.

В «Королеве красоты» аккуратно разбросаны отсылки к знаменитым фильмам, но все это не скатывается в постмодернистскую пародию в духе «Убить за лайк» или «Тела Дженнифер». Имя протагонистки созвучно с именем героини «Хэллоуина» (правда, пишутся они по-разному). Мать Лори зовут Розмари, и однажды девочку так и называют — «ребенком Розмари». А танцевальный баттл между Лори и Тиффани напоминает похожую сцену из слэшера «Школьный бал» (1980). Помимо киношной интертекстуальности, «Королева выпускного» под завязку набита отсылками к поп-культуре 80-х: на танцплощадке Roxette и Duran Duran сменяют Billy Idol и Rick Astley. Вкупе с ретро-костюмами и выразительной операторской работой получается довольно атмосферная и стильная картинка.

Основная проблема фильма кроется в том, что классический слэшер в духе 80-х, в котором никак не переосмысляется жанр, сейчас вряд ли способен удивить. Если тогда истории о загадочных маньяках, преследующих подростков, действительно пугали, то «Королева красоты» не может похвастаться особой изобретательностью, напряженностью или сюжетными поворотами. Фильм попадает в ту же ловушку, что и многие современные хорроры: недостаточно страшно, чтобы испугаться; недостаточно оригинально, чтобы удивиться; недостаточно иронично, чтобы освежить жанр.

«Улица страха: Королева красоты» — необязательный, хотя и довольно обаятельный хоррор, который скрасит вечер и добавит в плейлист парочку забытых треков, но вряд ли надолго отложится в памяти.