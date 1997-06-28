Меню
О персоне
Фильмография
Биран Дамла Йылмаз
Biran Damla Yilmaz
Биран Дамла Йылмаз
Биран Дамла Йылмаз
Biran Damla Yilmaz
Дата рождения
28 июня 1997
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
0.0
Зов предков
(2025)
Фильмография Биран Дамла Йылмаз
Зов предков
драма
2025, Турция
