Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
6.1
Киноафиша
Фильмы
Вопрос престижа
6.1
Вопрос престижа
, 2023
Prestij Meselesi
Турция / драма, музыка / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.1
В ролях
Мелиса Дёнгель
Aysen
Аслыхан Гюнер
Semiha Topaloglu
Дефне Самйели
Ердал Озиагкилар
Себнем Бозоклу
Jale
Ali Erkin Acir
Haluk Levent
Kerem Atasavun
Arya Okuyan Cocuk
Gülden Avşaroğlu
Gulden
Ege Ayaz
Okan
Hakan Aydin
Yasar Yagmur
Cahit Balat
Man from Agri
Kemal Basbug
Ersan Basbug
Режиссер
Mahsun Kirmizigül
Сценарист
Mahsun Kirmizigül
Композитор
Йылдырай Гюрген
,
Mahsun Kirmizigül
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
2 февраля 2023
Дата выхода
2 февраля 2023
Азербайджан
12+
2 февраля 2023
Германия
12
9 февраля 2023
ОАЭ
18TC
3 февраля 2023
Турция
Сборы в мире
$309 088
Производство
Boyut Film
Другие названия
Prestij Meselesi, A Matter of Prestige
Еще
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
13
голосов
6.1
IMDb
Обновлено 15 декабря 2023
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Отзывы
2026, США, биография, драма
Пыльные шторы блэкаут больше не в моде: в Европе давно окна закрывают иначе — в России только начали
Обои в прихожей – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – стоят «копейки», а выглядят на миллион
Подсмотрела у шведов метод утепления окон: старые деревянные рамы не пропускают сквозняк даже в -50
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
Не мог уснуть, пока не досмотрел забытый детектив с Васильевым и Шагиным — «полюбил сильнее, чем “Невского”»
На Netflix хватает sci-fi на любой вкус, но эти 3 фильма – лучшие: урвали оценку выше 8 на IMDb
«”Любовь. Смерть. Роботы” в русской обертке»: наш ответ шедевру Netflix получился жутким, строго для взрослых и «почти как Тим Бертон!»
«Что же из этого следует? Следует тест!»: вспомните 5 осенних фильмов СССР по строчке из песни
Еще одна деталь в «Шрэке 5» изменится кардинально — и дело не только во внешности героев
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить