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Вопрос престижа, 2023

2023 / Турция
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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 февраля 2023
Режиссер
Mahsun Kirmizigül
В ролях
Себнем Бозоклу
Мелиса Дёнгель
Мелиса Дёнгель
Аслыхан Гюнер
Дефне Самйели
Ердал Озиагкилар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вопрос престижа 1 постер
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