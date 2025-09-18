Серхат — блестящий хирург, отказавшийся от той судьбы, которую уготовила ему родина, ради совершенно иной жизни в Стамбуле. Там он встречает Мелек, влюбляется в неё с первого взгляда и тайно женится, не сказав ни слова семье. Однако судьба готовит для него неожиданное испытание. Вынужденный вернуться в Урфу, Серхат оказывается в самом центре прошлого, от которого так долго бежал, и вынужден жить в тени двух враждующих кланов. От него требуют отказаться от прежних принципов и превратиться из амбициозного хирурга в главу рода — аг̆у. Испытание становится ещё тяжелее, когда семья настаивает, чтобы он женился на Йылдыз ради прекращения кровной вражды. Появление Мелек полностью рушит хрупкое равновесие в особняке. Приехав в Урфу ради воссоединения с любимым, Мелек становится частью этой борьбы, а Серхату предстоит мучительный выбор между голосом сердца и зовом долга, между любовью и тяжким грузом прошлого.