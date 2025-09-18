Меню
Постер сериала Зов предков
Зов предков

Зов предков (2025 - …)

Halef: Köklerin Çağrısı 18+
Год выпуска 2025
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Стрим-сервис Now
Продолжительность сериала 6 часов 30 минут

О чем сериал

Серхат — блестящий хирург, отказавшийся от той судьбы, которую уготовила ему родина, ради совершенно иной жизни в Стамбуле. Там он встречает Мелек, влюбляется в неё с первого взгляда и тайно женится, не сказав ни слова семье. Однако судьба готовит для него неожиданное испытание. Вынужденный вернуться в Урфу, Серхат оказывается в самом центре прошлого, от которого так долго бежал, и вынужден жить в тени двух враждующих кланов. От него требуют отказаться от прежних принципов и превратиться из амбициозного хирурга в главу рода — аг̆у. Испытание становится ещё тяжелее, когда семья настаивает, чтобы он женился на Йылдыз ради прекращения кровной вражды. Появление Мелек полностью рушит хрупкое равновесие в особняке. Приехав в Урфу ради воссоединения с любимым, Мелек становится частью этой борьбы, а Серхату предстоит мучительный выбор между голосом сердца и зовом долга, между любовью и тяжким грузом прошлого.

Зов предков - трейлер первого сезона
Зов предков  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Айбюке Пусат
Ильхан Шен
Сезин Бозаджи
Мерт Доган
Онур Бильге
Биран Дамла Йылмаз
Все актеры и съемочная группа

Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Зов предков»

Серия 1 / 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
18 сентября 2025
Серия 2 / 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
25 сентября 2025
Серия 3 / 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
2 октября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025, 3 эпизода
 
Кадры из сериал
