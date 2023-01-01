Ильхан Шен - турецкий актер и модель с запоминающейся внешностью.

В 2011 году он дебютировал в малозаметной роли в сериале "Перспектива". Молодого актера заметили, и через четыре года его пригласили сняться в фильме "Мафия не может править миром", где он исполнил роль второго плана - Фермана Фачала.

В 2018 году он сыграл шехзаде Аладдина в исторической ленте "Завоеватель". Также в это время Ильхан Шен появился в триллер-сериале "Соколиный холм" в роли Мете.

Широкую известность и множество поклонников ему принес сериал "Рамо" (2019), который вышел в эфир по турецкому телевидению в 2020 году. В этом проекте Ильхан Шен сыграл роль Неджо. В том же году состоялась премьера еще одной картины с его участием - "Я так долго тебя ждал".

В 2021 году вышел еще один проект с участием Шена в главной роли - "Любовь, разум, месть". В 2022 году он исполнил роль Каана в драматическом сериале "Время любить".