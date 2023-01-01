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Ильхан Шен
Ильхан Шен Ilhan Sen
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Ильхан Шен

Ilhan Sen

Дата рождения
19 декабря 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Варна, Болгария

Биография Ильхан Шен

Ильхан Шен - турецкий актер и модель с запоминающейся внешностью.

В 2011 году он дебютировал в малозаметной роли в сериале "Перспектива". Молодого актера заметили, и через четыре года его пригласили сняться в фильме "Мафия не может править миром", где он исполнил роль второго плана - Фермана Фачала.

В 2018 году он сыграл шехзаде Аладдина в исторической ленте "Завоеватель". Также в это время Ильхан Шен появился в триллер-сериале "Соколиный холм" в роли Мете.

Широкую известность и множество поклонников ему принес сериал "Рамо" (2019), который вышел в эфир по турецкому телевидению в 2020 году. В этом проекте Ильхан Шен сыграл роль Неджо. В том же году состоялась премьера еще одной картины с его участием - "Я так долго тебя ждал".

В 2021 году вышел еще один проект с участием Шена в главной роли - "Любовь, разум, месть". В 2022 году он исполнил роль Каана в драматическом сериале "Время любить".

Популярные фильмы

Любовь, разум, месть 0.0
Любовь, разум, месть (2021)
Время любить 0.0
Время любить (2022)
Я так долго ждал тебя 0.0
Я так долго ждал тебя (2021)

Фильмография Ильхан Шен

Жанр
Год
Все 4 Сериалы 4 Актер 4
Сапфир
Сапфир
драма, мелодрама 2023, Турция
Время любить
Время любить
комедия, мелодрама 2022, Турция
Любовь, разум, месть
Любовь, разум, месть
драма, комедия, мелодрама 2021, Турция
Я так долго ждал тебя
Я так долго ждал тебя
драма, мелодрама 2021, Турция
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