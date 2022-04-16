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Мелиса Дёнгель
Мелиса Дёнгель
Melisa Döngel
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Мелиса Дёнгель
Melisa Döngel
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Дата рождения
19 сентября 1999
Возраст
22 года
Знак зодиака
Дева
Биография Мелиса Дёнгель
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Статьи о персоне
Приплачивала режиссерам: поступок звезды «Постучись в мою дверь» ужаснул фанатов
Знаменитость решила взять карьеру в свои руки.
2 комментария
16 апреля 2022 13:00
«Не турчанка»: фанаты не узнали звезду «Постучись в мою дверь»
Пользователи сети разделились на два лагеря, обсуждая внешность артистки.
Написать
27 января 2022 12:35
Звезда «Постучись в мою дверь» устроила разборки с журналистами
Знаменитость не пожелала вдаваться в подробности своей личной жизни.
Написать
18 октября 2021 20:45
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