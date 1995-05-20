Меню
О персоне
Фильмография
Айбюке Пусат
Aybüke Pusat
Айбюке Пусат
Айбюке Пусат
Aybüke Pusat
Дата рождения
20 мая 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Рост
172 см
Цвет глаз
карий
Популярные фильмы
0.0
50 м²
(2021)
0.0
Мечты и реальность
(2022)
0.0
Контора
(2021)
Фильмография Айбюке Пусат
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2022
2021
2019
Все
6
Сериалы
6
Актриса
6
Зов предков
драма
2025, Турция
Мечты и реальность
драма, комедия, мелодрама
2022, Турция
Нулевой день
драма, боевик
2022, Турция
Контора
драма, боевик
2021, Турция
50 м²
драма, комедия
2021, Турция
Повсюду ты
комедия, мелодрама
2019, Турция
